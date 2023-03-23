HRW: Afrin’de 4 sivilin öldürülmesi 5 yıllık ihlallerin bir sonucu

ERBİL (K24)

Silahlı grup Ahrar El Şarkiye’nin (Doğu’nun Özgürleri) Rojava’nın Afrin kentine bağlı Cinderes beldesindeki Newroz kutlamalarına yönelik silahlı saldırısının yankıları sürüyor.

Söz konusu saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Türkiye’nin desteklediği ‘Suriye Milli Ordusu’na bağlı silahlı örgütün 20 Mart’ta Cinderes’teki saldırısına dair açıklama yaptı.

HRW’nin Ortadoğu Direktörü Adam Coogle tarafından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriyeli birtakım silahlı grupların Afrin’de insan hakları ihlallerine devam ettiği kaydedildi.

Adam Coogle, “Türkiye, örgüt mensuplarının bölge halkına zulmetmesine izin veriyor” dedi.

Türkiye’nin hak ihlallerinin önlenmesi adına hiçbir pratik adım atmadığını dile getiren Coogle, sivillerin korunması konusunda başarısız kalındığını vurguladı.

Değerlendirmede, “Türkiye işgalci bir güç gibi hareket ediyor ve Suriyeli muhalif grupları destekliyor. 4 Kürt vatandaşının öldürülmesi soruşturulmalı ve sorumlular cezalandırılmalıdır” denildi.

Adam Coogle ayrıca “Türkiye, SMO’dan sivillere yönelik ihlaller yapan silahlı gruplara verdiği desteği durdurmasını istemeli” ifadelerini kullandı.

HRW’nin değerlendirmesinde “Afrin’de 4 sivilin öldürülmesi 5 yıllık ihlallerin bir sonucu” vurgusu yapıldı.

Bu arada saldırıyı gerçekleştiren Ahrar El Şarkiye, Deyr ez-Zor kökenli bir grup.

2016'da Halep'in kuzeyine yönelen örgüt mensupları Ahrar El Şam'dan ayrıldı ve Türkiye'nin Rojava’ya yönelik operasyonuna dahil oldu.

Bu örgüt, TSK’ya eşlik eden ve kendisini “Suriye Milli Ordusu” olarak tanımlayan grubun çatısı altında.

Afrin 18 Mart 2018’den bu yana Türkiye ve silahlı grupların kontrolünde bulunuyor.

Kentin Türkiye ve silahlı grupların kontrolüne geçmesinden bu yana, 8 binden fazla Kürt kaçırıldı, çok sayıda kişinin akıbeti bilinmiyor.