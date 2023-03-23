TÜİK verileri: Kürt illeri işsizlik oranında ilk sırada

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TÜİK verilerine göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılında bir önceki yıla göre 337 bin kişi azalarak 3 milyon 582 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,6 puanlık azalış ile %10,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8,9 iken kadınlarda ise %13,4 olarak tahmin edildi.

İşsizlik oranı en yüksek bölge %19,2 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) iken, işsizlik oranı en düşük bölge %6,2 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) oldu.

En yüksek istihdam oranı %54,1 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) Bölgesi'nde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise %33,8 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) Bölgesi'nde oldu.

En yüksek işgücüne katılma oranı %58,7 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) Bölgesi'nde gerçekleşti. En düşük işgücüne katılma oranı ise %41,5 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) Bölgesi'nde oldu.