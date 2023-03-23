BBP lideri Destici: HÜDA PAR'ın vaatlerini doğru bulmuyoruz

HABER MERKEZİ

Cumhur İttifakı kanadında 14 Mayıs seçimlerine yönelik mesai sürüyor.

NTV’ye katılan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, siyasetteki gelişmelere ilişkin konuştu.

“Şu an partimizde aday adaylık başvuruları hızlı bir şekilde devam ediyor. Pazar gününden itibaren il il seçim çevresi listelerimizi hazırlayacağız” diyen Destici, “Büyük Birlik Partisi, 81 ilde seçime girmek için bütün hazırlıklarını sürdürüyor. Gerçekçi olmamız gerekirse bu seçimde oy hedefimiz yüzde 4-5” ifadelerini kullandı.

HÜDA PAR İLE GÖRÜŞME SÜRECİ

Bu arada Hür Dava Partisi (HÜDA PAR), 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıklamıştı.

Erdoğan, dün katıldığı bir televizyon programında HÜDA PAR için “Yerli ve milli bir yapı” ifadesini kullanmıştı.

AK Partili yetkililerin HÜDA PAR’la görüşmesi sorulan Destici, “Biz parti olarak HÜDA PAR'ın vaatlerini doğru bulmuyoruz” yanıtını verdi.

EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI’NIN ADAY ÇIKARMAMA KARARI

Öte yandan Halkların Demokratik Partisi (HDP) öncülüğündeki Emek ve Özgürlük İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı çıkarmama kararını da değerlendiren Destici, “Kemal Kılıçdaroğlu şu anda ne denirse evet diyor. HDP, Kılıçdaroğlu'nu uygun bir aday olarak görüyor” diye konuştu.