Maraş'ta 5,3 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.19’da merkez üssü Maraş’ın Göksun ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Depremin derinliğinin ise 7 kilometre olduğu belirtildi.

Deprem, Adıyaman’da da hissedildi.

AFAD Başkanı Yunus Sezer depremle ilgili, “An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır” açıklaması yaptı.