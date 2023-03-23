Genel

Maraş'ta 5,3 büyüklüğünde deprem

Maraş'ta 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Maraş Deprem

HABER MERKEZİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.19’da merkez üssü Maraş’ın Göksun ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Depremin derinliğinin ise 7 kilometre olduğu belirtildi.

Deprem, Adıyaman’da da hissedildi.

AFAD Başkanı Yunus Sezer depremle ilgili, “An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır” açıklaması yaptı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv