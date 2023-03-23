Maraş'ta 5,3 büyüklüğünde deprem
HABER MERKEZİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.19’da merkez üssü Maraş’ın Göksun ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
Depremin derinliğinin ise 7 kilometre olduğu belirtildi.
Deprem, Adıyaman’da da hissedildi.
AFAD Başkanı Yunus Sezer depremle ilgili, “An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır” açıklaması yaptı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 23, 2023
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Büyüklük:5.3 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-23
Saat:12:19:52 TSİ
Enlem:38.033 N
Boylam:36.474 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/GY7irD25lo@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi