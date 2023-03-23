Reuters'a konuşan AK Partili yetkili: Ekonomik sıkıntı yaşıyoruz, yeni adımlar atılmalı

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Reuters'a konuşan AK Parti yetkilisi, "Şu anda ekonomik tabloyla ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Bunun tartışılacak bir tarafı yok" dedi ve 'yeni adımlar atılması gerektiğini' söyledi.

İngiltere merkezli Reuters haber ajansında, "Erdoğan, seçimlerden önce ekonomik güvenilirliği onarmaya çalışıyor" başlığı ile Türkiye'deki seçim süreci ve Mehmet Şimşek'in AK Parti’nin teklifini reddetmesi değerlendirildi. Eski maliye bakanı Şimşek'i geri döndürme girişiminin 'ekonomik güvenilirliği yeniden inşa etme çabasına işaret ettiğini' yazan Orhan Coşkun ve Jonathan Spicer, AK Parti'den isimlerle konuştu

Reuters'a açıklamalarda bulunan üst düzey bir hükümet yetkilisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Şimşek'in görüşmesinden 'istenmeyen' bir sonuç çıktığını belirtti. AK Parti içerisinde Şimşek'in geri dönmesine ilişkin görüş ayrılıkları olduğunu aktardı.

İsmi paylaşılmayan AK Parti'den başka bir yetkili ise, Şimşek'in dönüşünün anketlere olumlu yansıyacağını dile getirdi. Söz konusu isim, "Şu anda ekonomik tabloyla ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Bunun tartışılacak bir tarafı yok" dedi ve 'yeni adımlar atılması gerektiğini' dile getirdi.

Başka bir parti yetkilisi ise, seçim beyannamesinin ekonomi alanında 'serbest piyasa yanlısı ortodoks yaklaşımlar yerine daha dengeli ve karma politikalar içerebileceğini' söyledi.

'DEPREMLERİN EKONOMİK MALİYETİ BASKILARI ARTIRIYOR'

İktidarın ekonomi politikalarının değerlendirildiği analizde, şu ifadeler kullanıldı: "Erdoğan'ın ekonomik büyümeyi canlandırmak için faiz oranlarını düşürme kararlılığı geçtiğimiz yıl enflasyonu yüzde 85'in üzerine çıkardı. Türk Lirası, beş yıl içinde dolar karşısında değerlini yüzde 80 oranında kaybetti. 6 Şubat'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ekonomik maliyetinin yaklaşık 104 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor ve bu da baskıyı artırıyor."

'YATIRIMCILAR SON DERECE TEMKİNLİ YAKLAŞIYOR'

Reuters, konuyla ilgili uzman görüşlerine de yer verdi. Los Angeles'taki TCW'de varlık yöneticisi olan Blaise Antin, Erdoğan hükümetinin geçmiş 'aldatmacalarını' göz önünde bulunduran yatırımcıların 'son derece temkinli' yaklaştığını söyledi. BlueBay Asset Management'tan Polina Kurdyavko ise, 'ekonomik zorluğun iktidara kim gelirse gelsin ve hangi politika uygulanırsa uygulansın kolayca çözülemeyeceğini' ifade etti.