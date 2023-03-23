ABD Savunma Bakanı’ndan Neçirvan Barzani’ye teşekkür mektubu

ERBİL (K24)

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’ye bir mektup göndererek, 7 Mart’ta Erbil'e yaptığı ziyarette gördüğü sıcak karşılama için teşekkür etti.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanı Austin’in mektubunda, “Irak'ta ABD-Kürdistan Bölgesi ortaklığının gücünü ve önemini vurgulamaktan memnuniyet duydum” dediği belirtildi.

DAİŞ'i tamamen yenmek için her iki tarafın ortak taahhüdüne ilişkin diyaloğu takdir ettiğini ifade eden Austin’in barışçıl, istikrarlı ve egemen bir Irak için ABD ile Kürdistan Bölgesi arasında Bağdat ile koordinasyon halinde devam eden işbirliğinin gerekli olduğunu vurguladığı ifade edildi.

Austin ayrıca Neçirvan Barzani'ye Pentagon ile Peşmerge Bakanlığı arasında imzalanan ortak mutabakat zaptı temelinde Peşmerge Bakanlığı'nın yeniden yapılanma ve reform sürecini yönetmedeki rolünden dolayı teşekkür etti.

ABD’li bakan, ülkesinin Kürdistan Bölgesi ile birlikte çalışmaya devam etme arzusunu dile getirdi.