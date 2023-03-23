Ukrayna: Rus güçleri Bahmut’ta güç kaybediyor

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Ukrayna ve Rusya güçleri arasında aylardır çatışmaların devam ettiği Bahmut kenti, Moskova tarafından Ukrayna'nın doğusunun kontrolü için kilit önemde görülüyor.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı bu sabah yayınladığı bir raporda, "Düşman saldırı operasyonlarına devam ediyor, büyük kayıplar veriyor, önemli miktarda silah ve askeri teçhizat kaybediyor. Ukraynalı askerler Bahmut, Bohdanivka ve Predteçne çevrelerinde gece gündüz devam eden çok sayıda düşman saldırısını püskürtüyor" ifadelerine yer verdi.

Telegram hesabından açıklama yapan Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Oleksandır Sirski de "savaşın en uzun ve en kanlı muharebesi haline gelen Bahmut'u ele geçirmeye çalışan Rus paralı askerlerinin önemli ölçüde güç kaybettiğini ve güçlerinin tükenmekte olduğunu" dile getirdi.

Ukrayna ordusu önceki gün 660 Rus askerinin, 13 tankın, bir hava savunma sisteminin ve 11 zırhlı personel taşıyıcısının imha edildiğini açıklamıştı.

Bu arada Rusya, Ukrayna’daki birçok şehre insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılarına devam etti. Dün gece boyunca başkent Kiev ve Ukrayna'nın kuzey bölgelerinde hava saldırısı sirenleri çaldı ve Ukrayna ordusu 16 adet İran yapımı insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı.

Güneydeki Zaporijya kentinde ise birbirine bitişik iki binaya yönelik füze saldırısı sonucu en az bir kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı.