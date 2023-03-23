Ekonomi

TCMB faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 8,5'te tuttu.
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türkiye TCMB Faiz kararı

HABER MERKEZİ

TCMB faiz kararını açıkladı.

Mart ayı olağan toplantısını yapan TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 8,5'te bıraktı.

TCMB, şubat ayında politika faizini 50 baz puan düşürmüştü.

Merkez Bankası karar metninde depreme yönelik olarak "Depremin yakın vadede ekonomik aktiviteyi etkilemesi beklenmekle birlikte orta vadede kalıcı etkide bulunmayacağı öngörülmektedir" ifadesi kullanılmıştı.

Merkez Bankası yılın ilk toplantısında faizi yüzde 9'da sabit bırakmıştı.

 


 

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