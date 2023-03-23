ENKS’den Afrin için uluslararası koruma talebi

AFRİN (K24)

ENKS’ye bağlı Afrin Yerek Konseyi, Afrin’in Cinderes kasabasında Newroz kutlamaları sırasında 4 Kürt’ün katledilmesine ilişkin suçun açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Newroz’da katledilen Afrinlilerin evinin önündeki eyleme katılan ENKS Afrin Yerel Konseyi yetkilileri, Afrin için uluslararası koruma talep etti.

20 Mart akşamı Cinderes’te Newroz için toplananlara saldıran Ceyş el Şarkiyye milisleri, 4 kişiyi katletmişti.

Söz konusu Kürtler, 21 Mart’ta geniş bir katılımla son yolculuğuna uğurlanırken, maktullerin evinin önündeki eylem devam ediyor.

Konseyin talepleri arasında, Suriye muhalefetinin (SMDK) işlenen suça ilişkin net bir tutum takınması yer alırken, suçluların uluslararası bir mahkemede yargılanması istendi.

Tüm silahlı grupların şehir ve köylerden çıkarılmasını talep eden Konsey, silahlı grupların cezaevlerine koyduğu ve kaçırdığı tüm suçsuzların serbest bırakılmasını istedi.

Silahlı grupların el koyduğu Afrinlilere ait malların iadesini isteyen Konsey, Afrin, Serêkaniyê ve Gire Spî için uluslararası koruma talebinde bulundu.