ABD: Rus savaş uçakları Suriye’deki Tanf üssünün hava sahasını 25 kez ihlal etti

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ABD Hava Kuvvetleri Operasyonlar Komutanı Korgeneral Alexus Grynkewich, NBC televizyonuna verdiği demeçte, “Rus savaş uçakları, Mart ayında neredeyse her gün El-Tanf üssünün üzerinden geçerek, ABD ile Rusya arasındaki dört yıllık bir anlaşmayı ihlal etti ve tırmanma riskini aldı” dedi.

Korgeneral Alexus Grynkewich, Rus uçaklarının Tanf’taki ABD birliklerinin üzerinde alçak irtifada uçtuğunu ve bunun rahatsız edici olduğunu söyleyerek şu ifadelerle devam etti:

“Ruslar son birkaç aydır protokollerin bu ilkesini terk etmiş görünüyor. Ruslar hala ABD’nin Rus kara birliklerinden uzak durması konusunda ısrar ediyor ve ABD buna bağlı kalıyor. Ancak Ruslar, provokatif olarak Suriye’nin güneyinde, karadaki ABD birliklerinin üzerinden doğrudan uçtular.”

Rusların, Suriye’deki ABD askeri varlığına baskı yapmak için daha agresif bir tavır alabileceklerini söyleyen Korgeneral, “Ancak hem ABD, hem de Rusya’nın Suriye’de DAİŞ’e karşı olması gerek ve DAİŞ’in Suriye’de devam eden varlığını göz önünde bulundurarak, bunu yapmak için çok garip bir zaman gibi görünüyor” dedi.

Irak, Suriye ve Ürdün arasındaki sınır üçgeninde yer alan Tanf üssü, Mart 2016’da ABD liderliğindeki Uluslararası Koalisyon tarafından devralındı.