AB Liderler Zirvesi başladı: Gündemde ekonomi ve Ukrayna var

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AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in başkanlık edeceği zirvenin ilk bölümüne Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres katılacak.

Rusya-Ukrayna savaşı gibi önemli jeopolitik konular ile iklim değişikliği gibi küresel sorunların ele alınacağı toplantıda, gıda güvenliği ve süresi uzatılan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması değerlendirilecek. Liderler, daha sonra Ukrayna oturumuna geçecek. Toplantının bu bölümüne Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy video konferansla bağlanacak.

AB’nin Ukrayna’ya desteğinin devamı, Ukrayna’ya sağlanacak başta 155 milimetrelik top mermisi olmak üzere çeşitli mühimmat ve silahlar, askeri destek için finansman sağlanması ve dondurulmuş Rus varlıklarının kullanımı gibi çeşitli konular ele alınacak. Liderler, zirve toplantısında göç konusunu da görüşecek.

REKABETİN ARTIRILMASI DA MASADA

Zirvenin ana konusu ise ekonomik durum ve Avrupa’nın rekabetçiliği olacak. Liderler, Avrupa sanayisinin rekabetçiliğini artırmak için atılacak adımları tartışacak.

AB liderlerinin geçen ay gerçekleştirdikleri zirvede, ABD’de enflasyonun düşürülmesine yönelik kapsamlı sağlık, iklim ve vergi düzenlemelerini içeren yasanın Avrupa’ya etkilerini tartışmıştı. Bu yasa ABD’deki yatırımlara önemli teşvikler sağlıyor. AB; ABD ve Çin gibi ülkelerdeki benzer teşvik ve desteklemeler karşısında Avrupalı üreticilerin rekabet avantajını kaybetmesinden çekiniyor. Liderler, sanayi yatırımlarını korumaya yönelik tedbirleri değerlendirecek.

Fransa ile Almanya arasında nükleer enerji ve içten yanmalı motorlar konusundaki görüş ayrılıkları zirvenin, ana gündeminin dışına sapmasına neden olması bekleniyor.