Ahmet Türk: Biz istesek de Kürtler Erdoğan'a destek vermez

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Kürt siyasetçi Ahmet Türk, Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimini değerlendirdi.

K24’e konuşan Türk, Kürt meselesinin çözümüne olumlu yaklaşan adayı destekleyeceklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Kürt siyaseti bir aktördür. Önümüzdeki süreçte siyasi güce sahip olmak ve önemli kararlar almak için Kürtlerin ve Emek ve Özgürlük İttifakı'nın desteğine ihtiyaç var.

Kim demokrasi ve barışçıl yaşam için adım atarsa, iyi işler yaparsa ona destek vereceğiz. Kılıçdaroğlu veya Erdoğan, halkın geleceği için, hukuk ve demokrasi için, Kürt sorununun çözümü için ne düşünüyorlar ve ne yapacaklar? Bu soruların cevaplarını bekliyoruz.”

Kürtlerin Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’a destek vermeyeceğini belirten Türk şöyle şunları kaydetti:

“Erdoğan Kürtlere karşı kötü bir politika yürüttü. Selahattin Demirtaş, birçok arkadaşımız ve binlerce Kürt siyasetçi cezaevinde. Birçok arkadaşımız hakkında dava açıldı. Dolayısıyla Kürtlerin, Kürt siyasetinin ve Kürt örgütlerinin Erdoğan'ı desteklemesi mümkün değil. Biz istesek de Kürtler Erdoğan'ı desteklemeyecek. Nerede olursa olsun Kürtlerin bir statü kazanmasını istemiyorlar. Böyle bir politika yürütüyorlar. Biz Kürtlere karşı politika izleyenlerle ortak olmayacağız.”