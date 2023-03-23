Pervin Buldan: Bir isim açıklamadık, demokrat aday hangisiyse halkımız onu biliyor

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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İstanbul'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında partisinin depreme yönelik tespit ve çözüm önerilerini açıkladı.

Burada konuşan Buldan, 14 Mayıs’ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin konuştu.

Buldan, “Türkiye'de özgürlüklerin, adaletin ve hukukun kazanmasını istiyoruz, Cumhurbaşkanı adayları içerisinde buna en uygun olan ismi destekleyeceğimizi de önümüzdeki günlerde muhtemelen isim bazında da ifade ederek kararımızı kamuoyuyla paylaşacağız. Şuan en demokrat aday hangisiyse bence insanlarımız, halkımız onu biliyor" dedi.

Buldan, HDP'nin destekleyeceği cumhurbaşkanı adayı ve Kılıçdaroğlu ismi ile ilgili soruya yanıt verdi.

Buldan, "Tutumumuzda bir değişiklik yaparak bu ülkeyi daha demokratik daha özgürlükçü gerçekten tüm mağduriyetlere karşılık verecek bir anlayışın ve zihniyetin yerleşmesi için tutumumuzu gözden geçirdiğimizi dün ifade ettik ve deklare ettik. Evet, bir isim açıklamadık. Ancak, biz Türkiye'de değişimden ve dönüşümden yanayız” diyerek şöyle devam etti:

"Biz demokrasinin kazanmasını istiyoruz. Biz Türkiye'de özgürlüklerin, adaletin ve hukukun kazanmasını istiyoruz. Dolayısıyla bu anlamda cumhurbaşkanı adayları içerisinde buna en uygun olan ismi destekleyeceğimizi de önümüzdeki günlerde de muhtemelen isim bazında da ifade ederek kararımızı daha net bir şekilde de kamuoyuyla paylaşacağız."

Desteklenecek adayın isminin netleşmesi ile ilgili yinelenen soruya yanıt veren Buldan, “Şu an en demokrat aday hangisiyse bence insanlarımız, halkımız onu biliyor" ifadesini kullandı.