Politika

Medvedev: Putin tutuklanırsa bunu savaş ilanı kabul ederiz

Eski Rusya Devlet Başkanı ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanvekili Medvedev, Putin’in yabancı bir ülkede tutuklanması halinde Moskova’nın bunu savaş ilanı sayacağını söyledi.
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dünya Dimitri Medvedev Vladimir Putin Tutuklama savaş ilanı

HBAER MERKEZİ

Telegram kanalı üzerinden bir video yayımlayan eski Rusya Devlet Başkanı Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanvekili Dimitri Medvedev, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin , Putin’e yönelik yakalama kararı çıkartmasına ilişkin "Hadi asla olmayacak bu durumun gerçekleştiğini varsayalım. Nükleer gücün mevcut başkanı diyelim ki Almanya’ya gitti ve tutuklandı. Bu ne olurdu? Rusya Federasyonu’na karşı bir savaş ilanı olurdu" ifadelerini kullandı.

Eski Devlet Başkanı, böyle bir durumda Rusya’nın Alman parlamento binasını ve Başbakanlık ofisini vuracağı tehdidinde bulundu.

“YAPTIRIMLARA RAĞMEN SİLAH ÜRETİYORUZ”

2008-2012 yılları arasında Rusya Devlet Başkanı olarak görev yapan, akabinde 2020 yılına kadar Başbakanlık koltuğunda oturan ve Putin’e yakın isimler arasında yer alan Medvedev, Ukrayna’daki savaşa yönelik Moskova’nın bu yıl bin 500 tank üretmeyi planladığını belirtti.

Batı’nın yaptırımlarla Rusya’yı önemli miktarda mühimmattan mahrum bırakmaya çalıştığını belirten Medvedev, buna rağmen tank, füze ve topçu mermisi üretmeye devam ettiklerini ifade etti.

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