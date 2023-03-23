Politika

Rusya: Zaporijya’da Ukrayna ordusuna ait yakıt ve yağ deposunu imha ettik

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, Zaporijya bölgesinde Ukrayna ordusuna ait yakıt ve yağ deposunun yok edildiğini duyurdu.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
dünya Rusya Zaporjiya saldırı

HABER MERKEZİ

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, Rus askeri birliklerinin Ukrayna'daki savaşta eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konaşenkov, "Zaporijya bölgesindeki Zalizniçe yerleşim biriminin yakınlarında, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 65. Mekanize Tugayına ait yakıt ve yağ deposu imha edildi" dedi.

Ayrıca Ukrayna ordusuna ait "Su-24" tipi savaş uçağı ile 16 insansız hava aracının (İHA) vurulduğunu aktaran Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 404 uçak, 224 helikopter, 3 bin 544 İHA, 414 hava savunma füze sistemi, 8 bin 384 tank ve zırhlı araç, 1071 çok namlulu roketatar, 4 bin 415 obüs ve havan topu, 9 bin 73 özel askeri araç yok edildi" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi (DSNS), Rus güçlerinin saldırılarında 32 sivilin yaralandığı bilgisi paylaşılarak "3'ü çocuk 27 kişi hastaneye kaldırıldı. 5 kişiye olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edildi. Bir kişi öldü" açıklamasında bulundu.

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