Suudi Arabistan ve Suriye ilişkileri normalleşiyor

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Suudi Arabistan'ın 7 yıl sonra İran ile diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmasının ardından Suriye ile de yeniden diplomatik ilişki kuracağı iddia edildi.

Konuya aşina üç kaynak, Suudi Arabistan ile Suriye arasındaki temasların İran ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasına yönelik anlaşmanın ardından ivme kazandığını ifade ederek, Suriye ve Suudi Arabistan'ın Ramazan Bayramı'ndan sonra büyükelçilikleri karşılıklı olarak yeniden açmaya hazırlandıklarını belirtti.

Anlaşmanın Suudi Arabistan'da üst düzey bir Suriye istihbarat yetkilisi ile yapılan görüşmelerin sonucu yapıldığı aktarıldı. Kaynaklar, üst düzey Suriyeli istihbarat yetkilisinin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da günlerce kaldığını belirterek, söz konusu yetkilinin Suriye İstihbarat Komitesi Başkanı Hussam Louqa olduğunu kaydetti.

BİR AÇIKLAMA DA KATAR'DAN

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid bin Muhammed el-Ensari, Katar'ın, Suriye krizindeki tutumunun iki temel esasa dayandığını kaydederek, Ensari, "bunlardan ilkinin Esad yönetiminin siyasi çözüm konusunda atacağı adımlar, ikincisinin ise Arap dünyasının bu adımlara yaklaşımı" olduğunu belirtti.

Ensari, ülkesinin, Suriye halkının beklentilerinin gerçekleşmesini hedefleyen pek çok girişim içinde yer aldığını dile getirdi.

İÇ SAVAŞ SONRASI İLİŞKİLER KOPTU

Suriye, 2011'de patlak veren iç savaşın ardından Arap Birliği'nden uzaklaştırılmış, birçok körfez ülkesi Suriye ile diplomatik ilişkilerini kesmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 2018'de Suriye'nin başkenti Şam'daki büyükelçiliğini yeniden açmıştı.