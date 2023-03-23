Politika

BM Genel Sekreteri Guterres: İklim değişikliği dünyamızı yaşanmaz hale getiriyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, iklim değişikliğinin dünyayı yaşanmaz hale getirdiğini belirtti.
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Guterres
Guterres
dünya Antonio Guterres BM iklim değişikliği

HABER MERKEZİ

Guterres, Dünya Meteoroloji Günü vesilesiyle yazılı açıklama yaptı.

Küresel ısınmayı 1,5 derecenin altında tutamamanın dünyayı bir "iklim faciasına" yaklaştırdığını belirten Guterres, herkesin gelecek nesiller için sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.

Enerji ve ulaşım sistemlerinin değişmesi gerektiğini vurgulayan Guterres, fosil yakıt kullanımına olan bağımlılığın azaltılarak yenilenebilir enerjinin kucaklanması gerektiğine dikkati çekti.

Guterres, karbon emisyonunu azaltmak için gelişmekte olan ülkelere maddi ve teknik destek sağlanması gerektiğini belirtti.

2023 yılının "oyalanma değil dönüşüm yılı" olması gerektiğinin altını çizen Guterres, "İklim değişikliği dünyamızı yaşanmaz hale getiriyor. Artık doğaya karşı manasız savaşımızı sonlandırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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