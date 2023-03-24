Politika

Musa Anter'in oğlu Dicle Anter, Yeşil Sol Parti'den aday adayı

Musa Anter’in oğlu Dicle Anter, Yeşil Sol Parti’den Mardin Milletvekilliği adaylığı için başvurusunu yaptı.
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kürdistan Dicle Anter Musa Anter Yeşil Sol Parti

HABER MERKEZİ

Dicle Anter, 14 Mayıs’ta yapılacak 28’inci yasama dönemi seçimleri için milletvekilliği aday adaylığı başvurularını almaya devam eden Yeşiller Sol Gelecek Partisi’ne (Yeşil Sol Parti) katıldı

20 Eylül 1992'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Gazeteci Musa Anter’in oğlu olan Dicle Anter, Mardin milletvekilliği aday adaylığı başvurusunu Batman'dan Mardin'e gelerek yaptı.

Mardin Haber'deki bilgiye göre, dosyasını teslim eden Anter, ardından kentten ayrıldı.

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