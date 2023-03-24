Haseke’de Uluslararası Koalisyon üssüne İHA saldırısı: Ölü ve yaralılar var

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran’a ait bir intihar insansız hava aracıyla (İHA) Haseke’de Uluslararası Koalisyon’a ait bir tesise saldırı düzenlendiğini, saldırıda 1 sözleşmeli personelin hayatını kaybettiğini, 1 sözleşmeli personel ile 5 ABD askerinin yaralandığını açıkladı.

Pentagon’dan yapılan açıklamada, saldırının dün yerel saatle 13.30 sularında gerçekleştirildiği belirtildi.

Yaralı iki askerin tedavisinin sahada yapıldığı kaydedilen açıklamada, diğer üç askerin ve sözleşmeli personelin Irak’ta koalisyona ait tıbbi tesislere götürüldüğü ifade edildi.

ABD’DEN İRAN’A MİSİLLEME

İstihbaratın söz konusu İHA’nın İran’a ait olduğunu değerlendirdiği kaydedilen açıklamada, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in değerlendirmesine de yerildi.

Austin, “Başkan (Joe) Biden’ın talimatıyla, ABD Merkez Komutanlığı kuvvetlerine, İran Devrim Muhafızları Ordusu ile ilişkili grupların kullandığı tesislere hava saldırıları yapılması yetkisi verdim. Bu saldırı, bugünkü saldırının yanı sıra, Devrim Muhafızları Ordusu ile ilişkili gruplar tarafından Suriye’deki Koalisyon kuvvetlerine yönelik son dönemde gerçekleştirilen bir dizi saldırıya yanıt olarak gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı.

ABD saldırısının Amerikan personelini korumak amacıyla yapıldığına işaret eden Austin, saldırının gerilimi tırmandırma riskini düşürmek için orantılı bir saldırı olduğunu kaydetti.