Maraş’ın Göksun ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem

HABER MERKEZİ

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Maraş'ta depremler devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Göksun olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,34 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.