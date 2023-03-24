Genel

Deprem bölgesi için kuvvetli yağış ve sel uyarısı

Diyarbakır, Antep, Kilis, Adıyaman ve Urfa'da kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji sel, su baskını, yerel dolu yağışına karşı uyarıda bulundu.
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türkiye Antep Diyarbakır Urfa Kilis deprem bölgesi Sel kuvvetli yağış

HABER MERKEZİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Kürt kentlerinde hava yağışlı olacak.

Yağışların öğle saatlerinde Diyarbakır, akşam ve gece saatlerinde Antep, Kilis, Adıyaman ve Urfa çevrelerinde yerel kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Antep, Malatya, Maraş, Urfa, Kilis için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Ayrıca eğimli ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi de bulunuyor.

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