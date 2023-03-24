Politika

50 Kürtçe öğretmeni atanacak

35 Kurmanci 15 Zazaki olmak üzere toplam 50 Kürtçe öğretmeninin atamasına karar verildi.
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türkiye Kürtçe öğretmeni atama

HABER MERKEZİ

Türkiye Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 45 bin yeni öğretmen ataması için ön başvuruların 27 Mart-1 Nisan tarihlerinde alınacağını, atamaların 8 Mayıs’ta yapılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 35 Kurmanci 15 Zazaki olmak üzere toplam 50 Kürtçe öğretmeninin ataması yapılacak.

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin 4 Nisan'da ilan edileceğini bildiren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak. Öğretmen adaylarının atama tercihlerini 2-6 Mayıs tarihleri arasında alacağız, atama sonuçlarını ise 8 Mayıs’ta açıklayacağız. Öğretmenlerimiz, 1 Eylül’den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak. Sürecin eğitim ailemize katılacak tüm öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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