Doğu Kürdistan’daki depremde 82 kişi yaralandı

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Batı Azerbaycan Valiliği Kriz Yönetimi Genel Müdürü Emir Abbas Caferi, basına yaptığı açıklamada, Xoy merkezli 5,6 büyüklüğündeki depremde Xoy ve Salmas kentlerinde birkaç binanın hasar gördüğünü söyledi.

Caferi, "Deprem, Xoy ve Salmas kentlerinde 82 kişinin yaralanmasına neden oldu" dedi.

Rojhilat’ın Xoy kentinde bu sabah yerel saatle 06.46'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Xoy kenti 28 Ocak'ta da 5,8 büyüklüğündeki depremle sarsılmıştı.

Depremde 3 kişinin öldüğü, 1167 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.