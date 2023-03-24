Politika

Gözlemevi: Suriye ordusu HTŞ'yle çatıştı, 10 kişi öldü

SOHR, Halep’te çıkan çatışmada 5 Suriye askeri ile 5 HTŞ mensubunun öldüğünü duyurdu.
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suriye Suriye ordusu Halep Çatışma HTŞ Heyet Tahrir el Şam

HABER MERKEZİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) aktardığına göre, Suriye'nin Halep vilayetinde Heyet Tahrir el Şam (eski el Nusra - HTŞ) ile Şam ordusu arasında çatışma çıktı.

SOHR'a göre çatışma, Suriye ordusunun 46'ncı tugayının Halep'in batısındaki mevzilerine baskın düzenlemesi sonrasında çıktı.

Suriye ordusunun bu olayın ardından HTŞ kontrolündeki Atarib kentini top atışlarıyla vurduğu belirtildi.

Çatışmada 5 Suriye askeri ile 5 HTŞ mensubu öldü, 10 sivil de yaralandı.

HTŞ, Ankara ile Şam arasındaki normalleşme sürecinin ilan edilmesi sonrasında Suriye ordusunun İdlib'deki mevzilerine daha fazla saldırı düzenlemeye başlamıştı.

 

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