Sessizliğini bozan Sadr’dan hareket liderlerine: Ramazan’da ülke dışına çıkmayın

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Sadr Hareketi’nin lideri Mukteda es-Sadr, hareketinin en önde gelen liderlerinden oluşan bir gruba ve kendisine yakın olanlara Ramazan ayında ülke dışına çıkmamaları yönünde talimat verdi.

Hanana’nın (Sadr’ın Ofisi) idari yetkilisi Mustafa El-Yakubi, “Seyahat etmeme çağrısı Mahmud Cayaşi, Haydar Cabri, Avn Nabi, Hasan Athari, Calil Nuri, Ahmed Mutayri, Kazım Issavi ve Muayad Asadi’yi içeriyor” dedi.

Yakubi, “Hareket üyelerinin Ramazan ayı boyunca kamusal ve özel durumlarla ilgili önemli konular ve ay boyunca ibadete bağlı kalmanın yanı sıra birkaç önemli toplantı nedeniyle Irak dışına seyahat etmeleri yasaklandı” diye ekledi.

Iraklı siyasi parti liderlerinin siyasi süreci boykot etmekten kaçınma çağrıları ve bakanlıklar verme girişimlerine rağmen Sadr, liderliğini Muhammed Şiya Sudani’nin yaptığı mevcut hükümetin kurulmasından sonra sessiz kaldı.

Sadr’ın geçtiğimiz dönemde aldığı tek siyasi karar Diyala’da kendisine bağlı silahlı grup Barış Tugayları’nın silah bıraktığını duyurmak oldu.

Bu, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’nin bu amaçla Bağdat’tan Diyala’ya asker gönderme kararından sonra, Sadr’ın bu kararla hükümete yasayı uygulamak için fırsat vermek istediği şeklinde yorumlandı.

Sadr bu kararı, seçim yasası üzerindeki tartışmaların alevlendiği bir zamanda aldı.