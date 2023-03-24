Belçika Başbakanı’ndan K24’e: Kürdistan Bölgesi Hükümeti’yle iyi ilişkilerimiz var

BRÜKSEL (K24)

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi, ikinci gün oturumu başladı.

Brüksel'de düzenlenen toplantıya AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Slovenya Başbakanı Robert Golob, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde de katıldı.

Zirve öncesi K24’e konuşan Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Kürdistan Bölgesi ile ortak çıkarları olduğunu belirterek, bölgenin güvenliği ve istikrarının önemine dikkat çekti.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’yle bazı alanlarda iş yaptıklarını anımsatan De Croo, “Bu çalışmalardan biri de Suriye sınırındaki Belçikalı çocukların geri dönüşü ve özgürleştirilmesi oldu. Kürdistan Bölgesi Başbakanı’nın bu konudaki destekleri için memnunuz” dedi.

Kürdistan Bölgesi’yle ticari ilişkileri genişletme arzuları olduğundan söz eden Alexander De Croo, “Elbette ticari ilişkiler için güvenlik önemli” ifadelerini kullandı.

Belçika Başbakanı, “'Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerimizden dolayı mutluyuz. İlişkilerimizi ve işbirliğimizi artırmayı dört gözle bekliyoruz” şeklinde konuştu.