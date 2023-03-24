Siirt’te arazi kavgası: 1 ölü, 6 yaralı

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Şirvan ilçesine bağlı Küfre Mahallesi Değirmendere mevkiinde, akraba oldukları belirtilen aileler arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Silahların da kullanıldığı kavgada, H.D. öldü, 6 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (Kaynak: AA)