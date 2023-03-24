HABER MERKEZİ

AK Parti'den genel başkanlar düzeyinde Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ne yapılan bugünkü ziyaretten olumlu sonuç çıktı.

Yeniden Refah, son görüşmenin ardından Cumhur İttifakı'na resmen katıldı.

Seçim takvimine göre ittifak protokolünün sunulmasına 1 saat kala Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katıldı.

HÜDA PAR'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

Yapıcıoğlu, seçime AK Parti listelerinden gireceklerini söyledi.

Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, 4 gün önce yaptığı açıklamada partisinin hiçbir ittifakta yer almayacağını belirtmiş ve cumhurbaşkanı adayı oluğunu duyurmuştu.