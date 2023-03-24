Maraş'ta deprem: Çevre illerden de hissedildi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 16.10'da, merkez üssü Maraş'ın Nurhak ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 15.5 kilometre olarak kaydedildi.

Sarsıntının Antep, Urfa gibi çevre illerden hissedildiği öğrenildi.