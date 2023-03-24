Maraş'ta deprem: Çevre illerden de hissedildi
HABER MERKEZİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 16.10'da, merkez üssü Maraş'ın Nurhak ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 15.5 kilometre olarak kaydedildi.
Sarsıntının Antep, Urfa gibi çevre illerden hissedildiği öğrenildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 24, 2023
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Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Nurhak (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-24
Saat:16:10:32 TSİ
Enlem:38.009 N
Boylam:37.588 E
Derinlik:15.5 km
Detay:https://t.co/pkx5DH0hmW@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi