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Maraş'ta deprem: Çevre illerden de hissedildi

Maraş'ın Nurhak ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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Deprem
Deprem
kürdistan Deprem Maraş Nurhak ilçesi

HABER MERKEZİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 16.10'da, merkez üssü Maraş'ın Nurhak ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 15.5 kilometre olarak kaydedildi. 

Sarsıntının Antep, Urfa gibi çevre illerden hissedildiği öğrenildi.

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