Politika

Ağrı'nın yeni belediye başkanı belli oldu

AK Parti'den milletvekili adaylığı için istifa eden Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yerine, yapılan oylamada 3'üncü turda AK Partili Metin Karadoğan seçildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Metin Karadoğan ağrı belediye başkanı

HABER MERKEZİ

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 14 Mayıs'ta yapılacak 28'inci dönem milletvekili seçimlerinde AK Parti'den milletvekili aday adaylığı için istifa etti.

Ağrı Belediye Meclisi, başkanlık seçimi gündemiyle bugün toplandı.

20 AK Parti, 11 HDP'li üyenin bulunduğu meclisteki oylamada, 29 üye hazır bulundu. AK Partili Metin Karadoğan ile HDP'den Tahsin Ok'un yarıştığı seçimin ilk turunda 3'te 2 çoğunluk sağlanamadı.

Salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda 29 üyeden 20 meclis üyesinin oyunu alan Metin Karadoğan, Ağrı Belediyesi'nin yeni başkanı oldu.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu ile MKYK Üyesi Mücahit Yanılmaz'ın da katıldığı seçim sonrası Sayan, görevini Karadoğan'a devretti.

Karadoğan, üyelere teşekkür ederek, hizmet için çalışacağını söyledi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv