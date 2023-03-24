Viyana Parlamentosu, Halepçe Katliamı’nı ‘soykırım’ olarak tanıdı

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Dün gerçekleşen parlamento oturumunda bütün milletvekillerinin oy birliğiyle 1988 yılında Halepçe'de gerçekleşen kimyasal gaz saldırısı soykırım olarak tanındığı bildirildi.

Kararı duyuran Yeşiller vekili Berivan Aslan, "Avusturya siyasi tarihinde ilk kez Kürtlere karşı işlenen kitlesel bir suç 'soykırım' olarak tanındı" dedi.

Avusturya'nın Viyana eyalet parlamentosu, Yeşiller, Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) ve Yeni Avusturya ve Liberal Forum (NEOS) partilerinin verdiği ortak önergeyi oybirliğiyle kabul ederek Halepçe katliamını 'soykırım' olarak tanıdı.

Kararı 23 Mart'ta yapılan oturuma ilişkin yazılı açıklamasında paylaşan Viyana Parlamentosu, açıklamada, Yeşiller Partisi Milletvekili Berivan Aslan'ın sözlerine de yer verdi. Berivan Aslan, konuşmasında, '35 yıl önce Saddam Hüseyin tarafından düzenlenen zehirli gaz saldırısında 5 bin Kürt'ün öldürüldüğünü' aktardı.

Açıklamaya göre, yapılan oylamada, Yeşiller, SPÖ ve NEOS'un verdiği önerge oy birliğiyle kabul edildi ve Halepçe katliamı Viyana Parlamentosu tarafından 'soykırım' olarak tanındı.

Milletvekili Berivan Aslan, kararı, Twitter hesabından paylaştığı bir mesaj ile duyurdu. Aslan, "Avusturya siyasi tarihinde ilk kez Kürtlere karşı işlenen kitlesel bir suç benim girişimimle 'soykırım' olarak tanındı. Dün Halepçe'deki zehirli gaz saldırısı Viyana Parlamentosu'nda tüm partiler tarafından 'soykırım' olarak oybirliğiyle tanındı" dedi.

Berivan Aslan 2017 yılında Şengal Ezdi Soykırımı üzerine verdikleri önergenin Viyana Eyalet Parlamentosu’nda kabul edildiğini belirterek şunları söyledi: “Evet, tam 6 sene önce. 2017'de Avusturya Parlamentosu'nda "Ezidi soykırımı"nı kabul ettik, ancak Ezidilerin talebi üzerine bunu "Kürt soykırımı" olarak değil "Ezidi soykırımı" olarak parlamentoya sunmuştum. Oda kabul olmuştu.”

Saddam Hüseyin'in 1986-1988'deki 'Enfal Harekâtı'nda, 182 bin Kürt sivil ölmüş, çok sayıda sivil de kaybedilmişti.

Saddam Hüseyin yönetimi 16 Mart 1988'de de, Peşmergenin savaşta İran'ın tarafında yer almasını gerekçe göstererek, Halepçe'ye kimyasal silah saldırısı düzenlemiş, kadın ve çocuklar dahil 5 bini aşkın kişi öldürülmüştü.

Irak Yüksek Mahkemesi 2010 yılında verdiği bir kararda, Halepçe katliamını bir 'soykırım eylemi' olarak niteleyip, 'Kürt halkının hafızasında kalıcı bir yara açtığını' ifade etmişti.