AK Parti’den Yeniden Refah Partisi ve HÜDA-PAR açıklaması

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AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Yavuz, şunları söyledi:

“Bugün 4 parti olarak Cumhur İttifakı protokolünü YSK’ya teslim ettik. Cumhur İttifakı bundan sonra 4 partiden müteşekkir bir hale gelmiştir. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi’nden oluşan Cumhur İttifakı’na bizim listelerimizden girerek geçen dönem Büyük Birlik Partisi (BBP) destek vermişti bildiğiniz üzere. Bu sefer AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi de kendi logosuyla girmek üzere 3’e çıktı.

En son olarak ise Yeniden Refah Partisi de Cumhur İttifakının içinde yer aldı ve birlikte bir protokol hazırladık ve Yüksek Seçim Kurulu’na teslim ettik. HÜDA-PAR da var elbette. Ama HÜDA-PAR kendi logosuyla girmeyip bizim listelerimizde yer alacak. Böylece onlar da Cumhur İttifakı’na destek vermiş olacaklar.

İttifaka dahil olan 4 parti de kendi logosuyla seçimlere girecek. Ancak 4 partinin ortak cumhurbaşkanı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacak. Bunu bugün deklare etmiş olduk.”

“Cumhur İttifakı’nı oluşturan siyasi partiler kendi hükmü şahsiyetlerini ve özgün siyasi kimliğini muhafaza ederek ittifaka katılmışlardır” diyen Yavuz, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu ittifak koltuk ve makam pazarlıkları ve paylaşımları üzerine değil temel ilkeler zemininde anlaşma ve bu hedeflere birlikte yürüme üzerine inşa edilmiştir. Cumhur İttifakı milli bekayı esas alan ahlaklı ve siyasi uzlaşma temelli bir birlikteliktir. Cumhur İttifakı sadece bir seçim ittifakı olmayıp Türkiye’ye yönelik iç ve dış kaynaklı hasmane girişimler karşısında milli ve ahlaki bir duruş ve bu çerçevede sürdürülecek tarihi bir birlikteliktir.

Yavuz, ayrıca “Yeni haliyle Cumhur İttifakı çok daha büyük işlere ve çok daha devasa icraatlara imza atacak dolayısıyla inşallah bu yüzyılın parlayan yıldızı Türkiye olacak. Ben hem AK Parti için hem Cumhur İttifakı’nın diğer bileşenleri olan Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi için ve hem de HÜDA-PAR için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Yavuz, “Yeniden Refah Partisi’ni nasıl ikna ettiniz?” sorusuna ise “Epey bir zamandır Yeniden Refah Partisi ile temaslarımızı devam ettiriyorduk. Epey süre bu işleri müzakere ettik. Aslında bir noktaya da gelmiştik. Ve bugün ittifak protokolü imzalanmak suretiyle Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere gireceğimiz netleşti” şeklinde konuştu.