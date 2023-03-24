Pentagon: ABD’nin Suriye’deki başka bir üssüne daha saldırı düzenlendi

HABER MERKEZİ

Dün İran’a ait bir intihar insansız hava aracıyla (İHA) Haseke’de Uluslararası Koalisyon’a ait bir tesise saldırı düzenlenmiş, saldırıda 1 sözleşmeli personel hayatını kaybetmiş, 1 sözleşmeli personel ile 5 ABD askeri yaralanmıştı.

Günlük basın toplantısında Pentagon Sözcüsü Ryder, Deyr ez-Zor’da ABD tarafından Yeşil Köy olarak adlandırılan üsse 10 roketle saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Ryder, saldırıda herhangi bir kayıp vermediklerini belirtirken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, roketlerin üssün yakınındaki bir eve isabet ettiğini ve iki kadınla iki çocuğun hafif şekilde yaralandığı bilgisi verildi.

Sözcü, iki saldırıyı düzenleyen grubun da aynı olduğunu ileri sürdü.

Haseke’deki üsse düzenlenen saldırıdan sonra ABD, İran Devrim Muhafızları ile ilişkili Suriye’deki iki tesisi hava saldırılarıyla vurmuştu.