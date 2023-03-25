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Rojhilat’ın Xoy kentindeki deprem: Yaralı sayısı arttı

Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Xoy kentinde meydana gelen depremde yaralı sayısı 165'e yükseldi.
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kürdistan Rojhilat Doğu Kürdistan Xoy Deprem

HABER MERKEZİ

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Sadık Mutemediyan, Xoy kenti merkezli 5,6 büyüklüğündeki depremde yaralanan 165 kişiden 139'unun ilk müdahalelerin ardından taburcu edildiğini, diğerlerinin ise tedavi altına alındığını açıkladı.

Öte yandan Batı Azerbaycan Konut Vakfı Genel Müdürü Cafer Berzegar, Salmas ve Xoy kentlerindeki 10 köyde 80 yerleşim biriminin hasar gördüğünü söyledi.

Xoy kentinde dün sabah saat 06.46'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. İlk belirlemelere göre Xoy ve Salmas kentlerinde 82 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Xoy kenti 28 Ocak'ta da 5,8 büyüklüğündeki depremle sarsılmıştı. Depremde 3 kişi hayatını kaybederken, 1167 kişi yaralanmıştı.

 

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