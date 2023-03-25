Genel

Maraş’ta 4,5 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem

Maraş’ın Ekinözü ilçesinde saat 07.39'da 4.5, Göksun ilçesinde ise saat 09.33’te 4.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Ekinözü Maraş Deprem Göksun AFAD

HABER MERKEZİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Maraş’ın ilçesi olan Ekinözü'nde 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu belirlendi.

GÖKSUN’DA DA DEPREM MEYDANA GELDİ

AFAD’ın verdiği bilgiye göre Maraş’ın Göksun ilçesinde saat 09.33’te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Göksun’daki depremin derinliğinin 9,44 kilometre olduğu belirlendi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv