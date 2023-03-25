Maraş’ta 4,5 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Maraş’ın ilçesi olan Ekinözü'nde 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu belirlendi.

GÖKSUN’DA DA DEPREM MEYDANA GELDİ

AFAD’ın verdiği bilgiye göre Maraş’ın Göksun ilçesinde saat 09.33’te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Göksun’daki depremin derinliğinin 9,44 kilometre olduğu belirlendi.