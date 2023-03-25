Maraş’ta 4,5 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem
HABER MERKEZİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Maraş’ın ilçesi olan Ekinözü'nde 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu belirlendi.
GÖKSUN’DA DA DEPREM MEYDANA GELDİ
AFAD’ın verdiği bilgiye göre Maraş’ın Göksun ilçesinde saat 09.33’te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Göksun’daki depremin derinliğinin 9,44 kilometre olduğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 25, 2023
*
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Ekinözü (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-25
Saat:07:39:32 TSİ
Enlem:38.052 N
Boylam:37.043 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/WDbMVhBKKF@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 25, 2023
*
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-25
Saat:09:33:38 TSİ
Enlem:37.942 N
Boylam:36.282 E
Derinlik:9.44 km
Detay:https://t.co/z9MWnYbsWj@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi