7 il için sağanak yağış uyarısı

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın parçalı bulutlu geçmesi beklenen bölgede, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan ve Dersim'de aralıklı sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi öngörülen bölgede, rüzgar güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum'da 1, Ardahan ve Kars'ta 2, Ağrı'da 3, Erzincan'da 4, Dersim'de 8 ve Iğdır'da 9 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık Iğdır'da 19, Ağrı ve Ardahan'da 12, Kars ve Dersim'de 11, Erzincan'da 10, Erzurum'da 8 derece olacak.

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması istendi. (Kaynak: İHA)