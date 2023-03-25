Gözlemevi: ABD’nin İran destekli milisleri bombaladı, 19 kişi öldü

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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne (SOHR) göre, ölenler arasında İran yanlısı milisler içinde faaliyet yürüten Suriye uyruklu 12 kişi bulunurken, diğer 7 kişinin kimliği henüz belirlenemedi.

Uluslararası Koalisyon’a ait savaş uçakları, önceki gece Deyr ez-Zor'un doğusundaki Elbukemal ve Meyadin ilçesinde İran Devrim Muhafızları’na bağlı grupların mevzilerini bombaladı.

Saldırının ardından milisler Elbukemal, Meyadin ve Deyr ez-Zor’a güç takviyesi yaparken, yeni saldırı beklentisiyle, milisler bu sabah Meyadin kırsalındaki Ayn Ali yakınlarındaki üstlerinden Uluslararası Koalisyona ait bir askeri üssün de bulunduğu el-Omer petrol sahasına doğru füzeler fırlattı.

İran’a ait bir intihar insansız hava aracıyla (İHA) Haseke’de Uluslararası Koalisyon’a ait bir tesise saldırı düzenlenmiş, saldırıda 1 sözleşmeli personel hayatını kaybetmiş, 1 sözleşmeli personel ile 5 ABD askeri yaralanmıştı.

Pentagon Sözcüsü Ryder, Deyr ez-Zor’da ABD tarafından Yeşil Köy olarak adlandırılan üsse 10 roketle saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.