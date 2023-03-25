Erdoğan’ın üniversite diploması paylaşıldı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yükseköğrenim belgelerini Hürriyet gazetesi aracılığı ile kamuoyuyla paylaştı.

Belgeler arasında Erdoğan’ın üniversite mezuniyet belgesinin yanı sıra mezunlar defteri, askerlik şubesine yazılan yazı ve okul kayıt defteri gibi resmi evraklar da yer aldı.

Yayınlanan belgeler arasında Erdoğan’ın Marmara Üniversitesi mezunları ve tüm öğretim kadrosunun fotoğraflarıyla sıralandığı 1983 tarihli defter de yer aldı.

Altun’un açıkladığı belgelere göre Erdoğan’a bu okuldan verilen 678 no’lu ve 3 Nisan 1981 tarihli geçici mezuniyet Belgesi Dekan Doç. Dr. Sinan Artan imzasını taşıyor. Aynı belgenin 677 sayılı olanında ise Recep Tayyip Erdoğan imzası ve el yazısıyla, ‘geçici mezuniyet belgemin aslını elden aldım’ ifadesinin yer aldığı görülüyor.