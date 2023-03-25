Amerikan gazetesi: Kürdistan Bölgesi’nde Kürtler güçlenme sürecinde

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Associated Press’ten Abby Sewell’ın kaleme aldığı yazıyı aktaran The Christian Science Monitor gazetesi, Kürdistan Bölgesi’nin son 20 yılda gözle görülür şekilde bir ilerleme kaydettiğine yer verdi.

Başkent Erbil’in 20 yıl içinde hızlı bir şekilde geliştiği, özellikle anayolların Amerikan sistemiyle yapıldığını ve yolların iki yanında fastfood restoranları ile yüksek binaların görüldüğü belirtildi.

Erbil’de 20 yıl önce havalimanı bulunmadığı ve dış dünyayla ilişkisinin olmadığı belirtilen yazıda, 2003’te yapılan Irak’ın özgürleştirilmesi savaşı ve Saddam Hüseyin rejiminin çökmesi sonrası havalimanı inşa edildiği ve büyük değişimlerin yaşandığı kaydedildi.

Yazıda, Kürtlerin Saddam rejiminin çöküşünden en büyük fayda sağlayan taraf olduğu, siyasi nüfuzlarını arttırdığı, yabancı sermayeyi çektiği ve Erbil’in kısa sürede gelişkin bir kente dönüştüğü vurgulandı.

Bir düşünce kuruluşu olan Washington Enstitüsü’nden Bilal Wahab, geleneksel olarak "Kürt anlatısı bir mağduriyet ve bir şikayet anlatısıdır" sözüne yer verilen yazıda, "Ancak 2003'ten beri Irak'ta Kürt hikayesi bu değil. Hikaye, güç ve güçlendirme hikayesidir" değerlendirmesi yapıldı.

Yazıda ayrıca, “Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla, 1920’de yapılan Sevr Antlaşması'nda Kürtlere bağımsız bir ülke sözü verildi. Ancak anlaşma hiçbir zaman onaylanmadı ve ‘Kürdistan’ parçalandı. O zamandan beri İran, Irak ve Türkiye'de Kürt isyanları olurken, Suriye'de Kürtler Türk destekli güçlerle çatıştı” ifadeleri yer aldı.

Irak'ın Saddam sonrası ilk hükümetinde dışişleri bakanı olarak görev yapan Kürdistan Demokrat Partisi'nin üst düzey yetkililerinden Hoşyar Zebari, "Kendi kurumlarımızı, parlamentoyu ve hükümeti inşa etmiştik" dedi. “Ayrıca kendi iç savaşımızı da yaşadık. Ancak bunu aştık” dedi ve 1990'ların ortalarında rakip Kürt gruplar arasındaki çatışmalara atıfta bulundu.

Yazıda, 2003’ten sonraki ilk Irak hükümetinde dışişleri bakanı olarak görev yapan Hoşyar Zebari’nin, "Kendi kurumlarımızı, parlamentoyu ve hükümeti inşa etmiştik. Ayrıca kendi iç savaşımızı da yaşadık ama bunu aştık" sözlerine yer verildi.

Zebari, "Bağdat'taki rejim değişikliği buna pek çok fayda sağladı" diye ekledi.

Irak Cumhurbaşkanı Latif Raşid’in de 2003 sonrası gelişmelere ilişkin "Kürtler, demokratik bir Irak ve aynı zamanda Kürt halkı için bir tür kendi kaderini tayin hakkı için mücadele etti. Bunun neticesinde Bağdat’ta güçlü bir topluluk haline geldik" değerlendirmesine yer verildi.