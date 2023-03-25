Amedspor kendi evinde yenildi
HABER MERKEZİ
Amedspor, bu hafta kendi sahasında lig lideri Çorumspor’u konuk etti.
Diyarbakır Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Çorumspor’dan Eren Aydın 36’ıncı dakikada attığı golle durumu 1-0 yaptı.
İlk yarı bu skorla sonuçlandı.
Maçın ikinci devresinde Gökhan Karadeniz’in 74’üncü dakikada attığı golle Çorumspor, Amedspor karşısında 2-0 öne geçti.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Amedspor kendi sahasında 2-0 yenik ayrıldı.
Bu sonuçla Amedspor 47 puanla 3’üncü sırada kalırken, Çorumspor ise 51 puanla liderliğini sürdürdü.
Maç sonrası Amedspor taraftarı Çorumspor’u galibiyetinden dolayı ayakta alkışladı.
Amedspor taraftarı, Diyarbakır’da Amedspor’u 2-0 yenen Çorumspor’u alkışlarla uğurluyor #Amedspor pic.twitter.com/RAUDanEuLV— Cesim İlhani (@cesimilhan) March 25, 2023