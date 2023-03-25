Amedspor kendi evinde yenildi

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Amedspor, bu hafta kendi sahasında lig lideri Çorumspor’u konuk etti.

Diyarbakır Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Çorumspor’dan Eren Aydın 36’ıncı dakikada attığı golle durumu 1-0 yaptı.

İlk yarı bu skorla sonuçlandı.

Maçın ikinci devresinde Gökhan Karadeniz’in 74’üncü dakikada attığı golle Çorumspor, Amedspor karşısında 2-0 öne geçti.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Amedspor kendi sahasında 2-0 yenik ayrıldı.

Bu sonuçla Amedspor 47 puanla 3’üncü sırada kalırken, Çorumspor ise 51 puanla liderliğini sürdürdü.

Maç sonrası Amedspor taraftarı Çorumspor’u galibiyetinden dolayı ayakta alkışladı.