Spor

Amedspor kendi evinde yenildi

TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Amedspor, konuk ettiği Çorumspor’a 2-0 yenildi.
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Amedspor
Amedspor
kürdistan amedspor çorumspor

HABER MERKEZİ

Amedspor, bu hafta kendi sahasında lig lideri Çorumspor’u konuk etti.

Diyarbakır Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Çorumspor’dan Eren Aydın 36’ıncı dakikada attığı golle durumu 1-0 yaptı.

İlk yarı bu skorla sonuçlandı.  

Maçın ikinci devresinde Gökhan Karadeniz’in 74’üncü dakikada attığı golle Çorumspor, Amedspor karşısında 2-0 öne geçti. 

Karşılaşmada başka gol olmayınca Amedspor kendi sahasında 2-0 yenik ayrıldı.

Bu sonuçla Amedspor 47 puanla 3’üncü sırada kalırken, Çorumspor ise 51 puanla liderliğini sürdürdü. 

Maç sonrası Amedspor taraftarı Çorumspor’u galibiyetinden dolayı ayakta alkışladı.

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