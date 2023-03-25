HDP’den gazeteci Hasan Cemal’e vekillik teklifi

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14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlere Emek ve Özürlük İttifakı ile birlikte Yeşil Sol Parti olarak gireceğini duyuran Halkların Demokratik Partisi (HDP), gazeteci Hasan Cemal'e milletvekili adaylığı teklifi yaptı.

T24’ün aldığı bilgiye göre Hasan Cemal’e adaylık teklifini, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan götürdü.

Cemal, Buldan’ın ilettiği milletvekili aday adaylığı teklifini kabul etti.

Cemal'in hangi ilden aday gösterileceğiyle ilgili ise henüz bilgi paylaşılmadı.

Emek ve Özgürlük İttifakı’nda HDP, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Emekçi Hareket Partisi (EHP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) yer alıyor.