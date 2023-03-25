Politika

Muharrem İnce 100 bin imzayı aştı

Muharrem İnce, 100 bin imza toplayarak üçüncü Cumhurbaşkanı adayı oldu.
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türkiye Muharrem İnce cumhurbaşkanı adayı

HABER MERKEZİ

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imzayı tamamlaması sonrası partisinin genel merkezinde kameraların karşısına geçti.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde üçüncü aday olan İnce, "İstesek ilk gün toplayabilirdik. Toplasaydık AKP'liler yardım ediyor diyeceklerdi. Her şey planladığımız gibi oldu. 1 saatlik gecikmemiz var" dedi.

Dördüncü gün 100 bin imzayı bulan İnce şunları söyledi:

“Her türlü engellemeye baskıya iftiraya pabuç bırakmadık. Ben imza verenleri kutluyorum ve diyorum ki o seçim kurulundan size verilen örneği saklayın. O Türkiye'nin demokrasi belgesidir.

İstesek ilk gün toplayabilirdik. Toplasaydık AKP'liler yardım ediyor diyeceklerdi. Her şey planladığımız gibi oldu. 1 saatlik gecikmemiz var. 

Nezaketin kaybolduğunu gördüm. 2018'de adaydım; 'Sayın Akşener'e, Karamollaoğlu'na imza verin dedim. Bu centilmenliği bekledim, hiçbirini göremedim. Sadece engelleme gördüm.”

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