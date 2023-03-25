Politika

Başbakan: Bağdat ile son dönemki karşılıklı anlayışımız çözüm için iyi bir zemin oluşturdu

Başbakan Mesrur Barzani, Erbil’den bir heyetin yarın Bağdat’ı ziyaret edeceğini belirtti.
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kürdistan Mesrur Barzani Bağdat

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Bağdat ile son dönemki karşılıklı anlayışın çözüm için iyi bir zemin oluşturduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başbakan, Erbil’den bir heyetin yarın Bağdat’ı ziyaret edeceğini belirtti.

Başbakan şu ifadeleri kullandı:

“Bağdat ile son dönemdeki anlayışlarımız, bugünkü mahkeme kararıyla ilgili meselelerin çözümü için iyi bir zemin oluşturdu.

Kürdistan Bölgesel Hükümeti'nden bir heyet, iyi niyet temelinde görüşmelerimizi sürdürmek için yarın Bağdat'ı ziyaret edecek.”

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