Doğal Kaynaklar Bakanlığı: Kürdistan halkının anayasal haklarından vazgeçmeyeceğiz

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Kürdistan halkının anayasal haklarından vazgeçmeyeceğini açıkladı.

Fransa’nın başkenti Paris’teki Uluslararası Tahkim Divanı’nın Kürdistan Bölgesi petrolüne ilişkin kararı hakkında açıklama yapan Doğal Kaynaklar Bakanlığı, “Fransa mahkemesinin Türkiye aleyhine, Irak hükümeti lehine karar vermesi, Bağdat hükumeti ile ilişkilerimizi engellemeyecektir” ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin son aylarda Irak hükümetiyle sürekli müzakere halinde olduğunun kaydedildiği açıklamada, sonuç olarak bütçe, petrol ve gaz konusunda her iki tarafın bir ön anlaşmaya vardığı belirtildi.

Açıklamada, “Bağdat ile Kürdistan Bölgesi'nin anayasal haklarının ve konumunun korunması konusunda karşılıklı iyi bir anlayışa ulaşıldı” denildi.

“Sayın Kürdistan Bölgesi Başbakanı ile Irak Federal Hükümeti Başbakanı sürekli temas halindeler. Federal Irak Başbakanın son Kürdistan Bölgesi ziyaretinde sorunların anayasa temelinde çözülmesine vurgu yapıldı” denilen açıklama şöyle devam etti:

“Fransız mahkemesinin Türkiye aleyhine, Irak hükümeti lehine karar vermesi, Irak hükümeti ile ilişkilerimizi engellemeyecek. İlgili konuları görüşmek ve çözüme kavuşturmak için Bağdat'ı tekrar ziyaret edeceğiz. Bu çerçevede Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Kürdistan halkının hakları temelden, yasal ve anayasal bir çözüme ulaşılana kadar Bağdat ile ilişkilerini sürdürme tutumunda bir değişikliğe gitmeyecek.”