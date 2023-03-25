Putin: Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceğiz

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Rusya Devlet Başkanı Putin, zayıflatılmış uranyumlu mühimmatın kullanılmasına cevap vereceklerini kaydederek, Belarus’la, bu ülkenin topraklarına taktik nükleer silah konuşlandırma konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rossiya 24 televizyonuna açıklamasında, “Elbette tehditler var. Bizimle çatışma halindeki bir ülkeye silah sağlanınca bu her zaman bir tehdit. Bu tehditleri nasıl değerlendirebileceğimize gelince, elbette biz bu sevkiyat planlarından haberdarız” ifadesini kullandı.

‘TANK SAYIMIZ UKRAYNA’NIN 3 KATI OLACAK’

Rus ordusunun hizmetindeki toplam tank sayısının, Ukrayna ordusunun sahip olduğu tank sayısının 3 katı olacağını dile getiren Putin, Batı’nın Ukrayna’ya silah sevkiyatının sadece çatışmayı uzatacağının altını çizdi.

Ukrayna ordusunun zayıflatılmış uranyumlu mühimmat kullanmasına cevap vereceklerini kaydeden Putin, Rusya’nın elinde bu türden yüz binlerce merminin olduğunu, ancak bugüne kadar bu mermileri kullanmadıklarını vurguladı.

Rus lider ayrıca bu silahı kullanacak kişilerin aslında kendi vatandaşlarına karşı hareket edeceğini ve tarım alanlarını kirleteceklerini söyledi.

'BELARUS’A NÜKLEER SİLAH YERLEŞTİRECEĞİZ'

Belarus’la, bu ülkenin topraklarına taktik nükleer silah konuşlandırma konusunda anlaşmaya vardıklarını bildiren Putin, nükleer depo yapımının 1 Temmuz’a kadar biteceğini söyledi.

Bu silahı, Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması yükümlülüklerini ihlal etmeden yerleştireceklerini belirten Putin, bu kararı, İngiltere’nin Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat verecekleri yönündeki açıklaması nedeniyle aldıklarını dile getirdi.

Putin, Belarus’un uzun zamandır böyle bir silahın topraklarına yerleştirilmesini talep ettiğini anımsattı.

‘ABD’NİN YAPTIĞINI YAPACAĞIZ’

Putin, “Nükleer silahı Belarus’a vermiyoruz. ABD de müttefiklerine vermiyor. Aslında onların onlarca yıldır yaptığını biz şimdi yapacağız. Onların belli ülkelerde müttefikleri var ve taşıyıcılarını hazırlıyorlar, onları mürettebatlar hazırlıyor. Biz de aynısını yapmayı planlıyoruz. (Belarus Devlet Başkanı) Aleksandr Grigoryeviç’in (Lukaşenko) istediği de buydu” diye konuştu.

Batı’nın Ukrayna’ya vermeye hazırlandığı zayıflatılmış uranyumlu mühimmatın kitle imha silahı olmasa da her halükarda radyasyon tozu oluşturduğunu ve bu yüzden tehlikeli olduğunu söyleyen Putin, “Kullanılması durumunda kaçınılmaz olarak tarım alanları kirlenecek, bu da yerel sakinler ve çevre için tehlike oluşturacak” diye ekledi.

‘HERSH’İN VARDIĞI SONUCA KATILIYORUM’

Rusya Devlet Başkanı Putin, Pulitzer ödüllü gazeteci Seymour Hersh’in Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırıyla ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını değerlendirdi.

Putin, “Şimdi tüm dünyada oldukça bilinen Amerikalı gazeteci bir araştırma yaptı ve bildiğiniz gibi, doğalgaz boru hatlarındaki patlamaların ABD gizli servisler tarafından organize edildiği sonucuna vardı. Ben bu sonuca tamamen katılıyorum” ifadesini kullandı.

Rus lider, Kuzey Akım’daki olayla ilgili gerçeklerin bir gün ortaya çıkması ve bu konuda gerçek soruşturmanın açılması olasılığıyla ilgili bir soru üzerine, “Bunun zor olacağını düşünüyorum, bunu elde etmek zor olacak. Ama bir gün, muhtemelen, ne yapıldığı ve nasıl yapıldığı ortaya çıkacaktır” dedi.

Gazprom’un, Kuzey Akım’daki inceleme sırasında, hattın devamında bir cihaz bulunduğunu anımsatan Putin, bunun, bomba patlatmak için havadan veya uzaydan sinyal almak için bir anten olabileceğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunun üzerine Birleşmiş Milletler’deki temsilcilerimiz bu konuyu masaya yatırdı ve geçtiğimiz Perşembe günü Danimarka yönetiminden diplomatik nota şeklinde bir cevap aldık. Cevapta, bu nesneyi incelediklerini ve bunun patlayıcı olmadığı kanaatine vardıkları yazıyordu. Dürüst olmaları gerektiğini düşünüyorum, artık patlayıcı olmadığını söylemeliydiler.”

Rusya’nın incelemeye katılmasına izin verilmediğini, bu yüzden neler olup bittiğinin bilinmediğini kaydeden Putin, “Şimdi artık oraya müdahil olmamızın hiçbir anlamı yok, çünkü NATO ülkelerinden biri olan Danimarka artık her şeyi incelediklerini söyledi. İnceledilerse artık patlama tehlikesi yok demektir” diye ekledi.

‘RUSYA-ÇİN GÖRÜŞMESİNİ BOZMAYA ÇALIŞTILAR’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı ülkelerinin Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat dahil yeni silah vereceği yönündeki haberlerin Çin Başkanı Şi Cinping’in Moskova ziyaretine denk geldiğine dikkat çekti.

Putin, “Başkan Şi Cinping, Çin’in Ukrayna’daki çatışmanın barışçıl araçlarla çözüm planının olumlu yönlerini anlattığı, gösterdiği ve kanıtlamaya çalıştığı gün Batı ülkelerinin Ukrayna’ya milyon mermi sağlayacağı haberini aldık. Ertesi gün, basın toplantısının hemen öncesinde, İngiltere’nin zayıflatılmış uranyumlu mühimmat vermeye hazırlandığı hikayesini öğrendik. Sanki Batılılar görüşmelerimizi bozmak veya bir şekilde etkilemek için bilerek bunu yapıyorlardı” şeklinde konuştu.

Rus lider, “Bunu bilerek yaptıkları izlenimi bıraktı bende” diye kaydetti.