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Deprem bölgesinde sağanak yağış bekleniyor

Deprem bölgesinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak beklenirken, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredeceği belirtildi.
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türkiye Deprem Hava durumu Maraş Antep

HABER MERKEZİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) sitesinde yer alan bilgilere göre, deprem bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bölgedeki hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Maraş'ta hava sıcaklığı, bugün en düşük 8 en yüksek 20, Hatay'da en düşük 12, en yüksek 22,  Antep'te en düşük 9, en yüksek 17, Malatya'da en düşük 5, en yüksek 12, Urfa'da en düşük 11, en yüksek 18, Adıyaman'da en düşük 10, en yüksek 17, Adana'da en düşük 11, en yüksek 24, Diyarbakır'da en düşük 9, en yüksek 19, Kilis'te en düşük 12, en yüksek 17,  Elazığ'da en düşük 6, en yüksek 12, Osmaniye'de ise hava sıcaklığının en düşük 11, en yüksek 22 derece olması bekleniyor.

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