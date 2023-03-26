Politika

ENKS: BM’den silahlı grupların Rojava kentlerinden çıkarılmasını talep ettik

ENKS, Birleşmiş Milletler’den (BM), Rojava kentlerindeki silahlı grupların çıkarılmasını talep etti.
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kürdistan ENKS Afrin Cinderes

ERBİL (K24)

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) yetkilileri ve çok sayıda vatandaş, Afrin’in Cindires kasabasında Newroz kutlamasında katledilen 4 Kürt için BM’nin Erbil ofisi önünde toplandı.

ENKS Temsil Kurulu Üyesi Newfar Reşid burada yaptığı açıklamada, katledilen 4 Kürt siville ilgili BM’ye bazı taleplerini ilettiklerini ve en önemlisinin de zanlıların yargılanması talebi olduğunu söyledi.

Silahlı grupların Rojava’da Kürt vatandaşları evlerinden çıkarmak ve göçe zorlamak için saldırıda bulunduğunu belirten Newfar Reşid, bu tür ihlallerin bir an önce son bulması için talepte bulunduklarını ifade etti.

BM yetkililerine, söz konusu silahlı grupların Rojava kentlerinden çıkarılması talebini ilettiklerini söyleyen Reşid, “Çünkü bu gruplar vatandaşların can güvenliği açısından ciddi bir tehlikeye dönüşmüş durumda” dedi.

Afrin’in Cindires kasabasında 20 Mart akşamı Newroz ateşi yakmak isteyen 4 Kürt vatandaş Ahrar el Şarkiye grubu unsurları tarafından öldürülmüş, bazı vatandaşlar da yaralanmıştı.

Olaya Kürdistan Bölgesi yönetimi sert tepki göstermişti.

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