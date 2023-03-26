11 anketin ortalaması: AK Parti ile CHP arasında 5 puan var

HABER MERKEZİ

Seçim sürecine giren Türkiye'de, 14 Mayıs öncesinde anket çalışmaları iyice önem kazanmaya başladı.

Araştırma şirketleri, partilerin ve abonelerin yaptırdığı anketlerin yanı sıra kendi yaptıkları anketlerin sonuçlarını da kamuoyuyla paylaşıyor.

Yöneylem, MAK, ArtıBir, GENAR, Saros, ORC, Türkiye Raporu, AR-G, Aksoy, PİAR ve ALF'in bu ay içinde yaptığı anketlere göre ortaya çıkan oy oranları şöyle:

AK Parti: Yüzde 32,8

CHP: Yüzde 27,6

HDP: Yüzde 10,7

İYİ Parti: Yüzde 10,5

MHP: Yüzde 6,5

Yüzde 3'ün altında kalan diğer partilerin oy oranları ise her anket firmasının açıkladığı sonuçlarda yer almıyor. Bu partilerin ortalama oy oranlarını açıklanan anket sayısına göre yapıldı.

Buna göre diğer partilerin oy oranları şöyle:

Memleket Partisi: Yüzde 2,9

Gelecek Partisi: Yüzde 1,6

Yeniden Refah: Yüzde 1,3

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1,2

Zafer Partisi: Yüzde 1,1

Saadet Partisi: Yüzde 0,9