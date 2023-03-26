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14 yaşındaki çocuğa işkence eden 5 polis görevden uzaklaştırıldı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde Newroz’da 14 yaşındaki çocuğa işkencede bulunan 5 polisin görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.
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kürdistan Diyarbakır İşkence

DİYARBAKIR (K24)

Diyarbakır Valiliği, Lice'de 14 yaşındaki Y.D.'ye işkence yapılmasıyla olayıyla ilgili açıklama yaptı.

“Bazı basın yayın organlarında yer alan Lice ilçemizde gerçekleştirilen Nevruz etkinliklerinde, 5 personelimizin, 14 yaşındaki bir çocuğun ölümüne sebebiyet verdiği yönündeki iddialar, çarpıtmadır ve provokasyon amacı taşımaktadır” denilen açıklamada, “21 mart 2023 tarihinde, 14 yaşındaki Y. D. isimli darba maruz kalan çocuk, il merkezindeki bir hastaneye başvurmuş; tedavisinin ardından bir gün sonra taburcu edilmiştir” ifadesi kullanıldı.

Olayla ilgili Lice Cumhuriyet Savcılığınca aynı gün soruşturma başlatıldığı ve 25 Mart’ta Lice İlçe Emniyet Amirliği emrinde görevli bir komiser ve dört polisin gözaltına alındıktan sonra adli mercilere sevk edildiği kaydedildi.

Söz konusu 5 polisin görevden uzaklaştırılarak haklarında idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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