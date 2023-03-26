Politika

Kürdistan Bölgesi’nde seçim tarihi belli oldu

Kürdistan Bölgesi’nde 18 Kasım 2023’te parlamento seçimlerinin yapılacağı açıklandı.
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kürdistan Kürdistan Parlamentosu seçim

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı Sözcüsü Dilşad Şehab, parlamento seçimlerinin 18 Kasım 2023’te yapılmasının kararlaştırıldığını söyledi.

Dilşad Şehab, 2005 yılı 1 Sayılı Yasa uyarınca Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin, 6’ncı yasama yılı için seçim kararı aldığını belirtti.

Şehab, “Tüm siyasi taraflar, kararın uygulanması hususunda gerekli çalışmalar ve yardım için Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu’yla işbirliği içinde olacak” dedi.

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